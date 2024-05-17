Песков рассказал об охране Путина в свете покушения на премьера Словакии

В Роберта Фицо стреляли

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо усиление мер безопасности российского лидера Владимира Путина не планируется. Об этом в пятницу, 17 мая, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков в комментарии Telegram-каналу Shot, защита президента России всегда осуществляется на высшем уровне, при этом "делается то, что должно для обеспечения безопасности президента".

В марте Песков подчеркивал, что "служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", причем эта работа включает в себя весь спектр активности президента, в том числе и принимаемую пищу во время поездок.

Также спикер Кремля прокомментировал публикации американских СМИ о попытках отслеживать местоположение российского лидера посредством наблюдения за смартфонами представителей его окружения, подчеркнув, что компетентные органы в России предпринимают все необходимое, чтобы обезопасить Владимира Путина.

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