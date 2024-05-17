Лондон встревожила перспектива ответа России на поставки Киеву Storm Shadow

ВСУ могут использовать для удара по России до 40 ракет Storm Shadow и SCALP

Член британского парламента Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил в связи с этим запрос министру обороны королевства Гранту Шэппсу.

В письме политик интересуется у главы военного ведомства, "какие потенциальные последствия он видит для своей политики в плане угрозы военного ответа России после того, как Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия".

Ответ дал заместитель Шэппса, заявив, что Storm Shadow обеспечат Украине возможность "лучше себя защищать". Однако о последствиях возможного ответа России в адрес Лондона он ничего не сказал, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о поездке министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которой он заявил, что Украина вправе атаковать территорию России британским оружием. Это вызвало возмущение в Москве.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что в таком случае Москва имеет право на удар по британским объектам, причем как на территории Украины, так и за ее пределами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"