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Лондон встревожила перспектива ответа России на поставки Киеву Storm Shadow

13:19
  • пятница
  • 17 мая 2024

ВСУ могут использовать для удара по России до 40 ракет Storm Shadow и SCALP

Член британского парламента Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил в связи с этим запрос министру обороны королевства Гранту Шэппсу.
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В письме политик интересуется у главы военного ведомства, "какие потенциальные последствия он видит для своей политики в плане угрозы военного ответа России после того, как Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия".

Ответ дал заместитель Шэппса, заявив, что Storm Shadow обеспечат Украине возможность "лучше себя защищать". Однако о последствиях возможного ответа России в адрес Лондона он ничего не сказал, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о поездке министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которой он заявил, что Украина вправе атаковать территорию России британским оружием. Это вызвало возмущение в Москве.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что в таком случае Москва имеет право на удар по британским объектам, причем как на территории Украины, так и за ее пределами.

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Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
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