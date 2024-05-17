Солистку группы Una нашли мертвой в питерской квартире

Подозреваемый - ее молодой человек

Солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Санкт-Петербурге.

Трагедия произошла 15 мая в квартире певицы в Колпино. В полицию поступило сообщение от 31-летнего молодого человека девушки. Он рассказал, что его 37-летняя избранница лежит в крови после драки, пишет портал 78.ru со ссылкой на источники.

В момент происшествия мужчина был пьян, сейчас он помещен в изолятор.

Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Известно, что молодой человек ранее был трижды судим за грабеж.

Группа UNA играет в стиле инди-рок, популярна в узких кругах Санкт-Петербурга.

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