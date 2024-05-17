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Путин: Россия сегодня не планирует брать Харьков

13:21
  • пятница
  • 17 мая 2024

Операция на харьковском направлении – вина киевского режима

Операция ВС России на харьковском направлении – вина киевского режима. ВСУ продолжают обстреливать российские города – в частности, Белгород, так что России приходится создавать санитарную зону, заявил Владимир Путин.

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Президент России проводит пресс-конференцию по итогам визита в Китай в Харбине.  Российский лидер подчеркнул, что вина за начало специальной военной операции на Украине также лежит на киевском режиме – как бы он ни пытался переложить ее на Москву.

Нынешние руководители Украины пришли к власти в результате госпереворота, напомнил Путин. Президент подчеркнул, что киевский режим неоднократно предупреждали о необходимости прекратить террористические атаки против мирных жителей, однако этим предупреждениям на Украине не вняли. Так что военные действия – в том числе и операция ВС России на харьковском направлении – полностью вина украинских властей. Россия создает санитарную зону, но планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, передает ТВЦ.

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