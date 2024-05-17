Путин: Россия создает санитарную зону из-за обстрелов Белгорода

Противник атакует с харьковского направления

Россия вынуждена создать санитарную зону на харьковском направлении.

Вина лежит на украинской стороне, которая продолжает обстреливать российские приграничные территории, включая Белгород, заявил президент России Владимир Путин.

"Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", — сказал глава государства на пресс-конференции в Китае (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день у ВС России нет задачи взять Харьков. Наша армия каждый день делает успехи и продвигается вперед четко по плану.

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