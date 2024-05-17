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Главком ВСУ сделал признание о ситуации под Харьковом

14:01
  • пятница
  • 17 мая 2024

Российские военные продолжают наступать на этом направлении

Украинскую армию ожидают тяжелые бои из-за неожиданного продвижения российской армии. Такое заявление сделал в пятницу, 17 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Зеленский заявил о стабилизации ситуации под Харьковом

Как признался украинский главком в соцсетях, "противник начал наступление значительно раньше запланированного срока". Для Киева это оказалось неприятной неожиданностью, отметил Сырский.

При этом российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, цитирует военного РИА Новости.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Харьков подразделения как минимум двух бригад с донецкого фронта и несколько батальонов из резерва. Об этом рассказывают сами украинские военные, участвующие в боях на харьковском направлении.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что операция ВС России на харьковском направлении – вина киевского режима, который продолжают обстреливать российские города – в частности, Белгород. Это вынуждает нашу страну создавать санитарную зону, хотя планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

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