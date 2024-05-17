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Путин рассказал об ужасной глупости США

13:48
  • пятница
  • 17 мая 2024

Речь идет о политике Вашингтона в отношении доллара

Соединенные Штаты пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару. Такое заявление сделал в пятницу, 17 мая, российский лидер Владимир Путин.
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Как отметил президент России, Соединенные Штаты своими действиями "ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар".

При этом Вашингтон наносит себе непоправимый ущерб — "выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят". По мнению Владимира Путина, это "глупость ужасная", сообщает РИА Новости.

На фоне действий России по дедолларизации экономики ряд других государств предпринимает аналогичные шаги. Бразилия выступила с инициативой создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара, поскольку применение американской валюты "становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США" в отношении России и КНР.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказывая о сферах сотрудничества Москвы и Пекина, отметил, что более 90% торговли между Россией и КНР осуществляется в национальных валютах, преимущественно в юанях, "процесс дедолларизации будет продолжаться".

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