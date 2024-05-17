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В Омской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня

14:23
  • пятница
  • 17 мая 2024

Проводится эвакуация

Режим ЧС федерального уровня введен в Омской области из-за паводка.

Решение приняла правительственная комиссия, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Федеральный уровень реагирования необходим для минимизации последствий затопления населенных пунктов и инфраструктуры, а также для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, передает ТАСС.

В настоящий момент наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Усть-Ишимском районе, объявлена частичная эвакуация.  Уровень воды в реке Иртыш вырос за минувшую ночь на один сантиметр, до 944 сантиметров (критическая отметка — 820 сантиметров).

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