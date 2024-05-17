"С дуба рухнули": Путин о желании навязать России условия по Украине

Россия будет исходить из реальных условий при решении конфликта

Владимир Путин прокомментировал попытки и желание навязать России условия переговоров по Украину. В своей реакции президент был лаконичен.

"С дуба рухнули? С какой стати?" - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай (цитата по РИА Новости).

Путин отметил, что Россия будет исходить из реальных условий при решении конфликта.

Также президент заявил, что для России имеет значение вопрос легитимности Владимира Зеленского на фоне отмены выборов на Украине в случае, если придется подписывать какие-либо документы.

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