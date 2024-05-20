Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Солнце перемещается в знак Близнецов

Овны

Понедельник с большим драйвом: Солнце покидает знак Тельца и переходит в Близнецы. Это значит, что вас ждет яркий и интересный месяц, полный поездок и знакомств.

Тельцы

В вашем знаке стало потише: Солнце ушло в Близнецы, унося с собой вечеринки и поздравления. Впереди тридцать дней, благоприятных для зарабатывания денег.

Близнецы

Солнце перемещается в ваш знак. С днем рождения! В этот день светило дает мощный поток энергии: загадывайте желания, вдохновляйтесь, мечтайте.

Раки

Для вас начинается месяц тихих радостей и сугубо личных дел. Сбавляйте обороты и больше отдыхайте, читайте книги и посвящайте себе хотя бы час в день.

Львы

Вам необходимо сместить фокус на социум и заняться самопродвижением, либо своим имиджем. Вы также можете рассчитывать на подлинную поддержку друзей.

Девы

Солнце намекает, что многие представители знака переросли свое нынешнее положение – вам пора думать о повышении в должности. В течение месяца хорошо бы поработать над этим.

Весы

Путешествия, иностранные языки, юриспруденция, наука – у вас есть шансы достичь успехов в этих сферах. Бизнесмены смогут вывести бизнес на новый уровень.

Скорпионы

Звезды предлагают заняться финансовыми и личными делами. Если есть возможность, погасите кредиты и долги к 20 июня – ваша жизнь существенно улучшится.

Стрельцы

Вы накануне перемен в делах сердечных: Солнце вошло в ваш сектор личной жизни. Новый роман или отпуск вдвоем со своей половинкой – впереди приятное время.

Козероги

Надо уделить внимание здоровью: посещать врачей, сдавать анализы, проходить обследования. Займитесь профилактикой - потом не раз скажете себе спасибо!

Водолеи

Для вас начинается сезон развлечений, ярких красок и веселой музыки. До 20 июня вы можете с легким сердцем отправляться в отпуск, отрываться и набираться сил.

Рыбы

Вы "одомашнитесь": в ближайшие тридцать дней вам будет интересно заниматься ремонтом, наводить уют. Не забывайте при этом уделять внимание и членам своей семьи.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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