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Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

14:17
  • пятница
  • 17 мая 2024

В районе реализуется много важных проектов

В этом году в районе Зябликово планируют завершить строительство спорткомплекса "Акварис". Здесь будут оборудованы два бассейна и зал для групповых занятий. Посещать комплекс смогут все желающие. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

В Зябликове в последние время реализуется много важных проектов. Открылся обновлённый международный автовокзал "Красногвардейский", капитально отремонтировали ледовый центр "Русь", благоустроен новый сквер Победы у метро "Шипиловская", Яблоневый сад и Ореховый бульвар.

Еще один объект будет готов в этом году - это филиал №1 поликлиники 214, где получают медпомощь больше 70 тысяч москвичей. Здание обновят полностью, установят новую медицинскую технику, а принимать пациентов будут по новому московскому стандарту.

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