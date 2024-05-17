Путин дал пресс-конференцию по итогам визита в Китай. Главные заявления

Москва и Пекин дружат не против кого-то, а ради лучших условий для развития двух стран

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы и Пекина общее понимание, какой должна быть будущая система международной безопасности, Владимир Путин подчеркивает: сомнений нет - формируется многополярный мир. Это следует учитывать всем геополитическим игрокам. В этом залог всеобщего процветания.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

Важно, чтобы те, кто пытается сохранить свою монополию на принятие решений в мире по всем вопросам, понимая это, сделали все, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был естественным, повторю еще раз, мирным, бесконфликтным. Чтобы мнение всех участников международного процесса учитывалось в полном объеме, чтобы все мы искали компромиссы в принятии сложных решений, перед которыми все стоим.

Как раз такой подход практикует Пекин. В том числе и в вопросе украинского конфликта. Поднебесная, по мнению Владимира Путина, искренне стремится к урегулированию кризиса и потому учитывает интересы всех сторон. Но вот о Киеве и так называемом коллективном Западе этого сказать никак нельзя. Там заняли позицию, которую хорошо знает весь мир - они хотят "победить Россию на поле боя". Нанести нашей стране стратегическое поражение.

Мы почти полтора месяца вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый такой, здоровый. Там принципиальные вопросы изложены. И были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках. А не на реальной ситуации. Ну это невозможно обсуждать. Но мы готовы к обсуждению, мы никогда не отказывались. Я же вам сейчас сказал, это же не шутка, я же ничего не придумывал. Как только войска отвели - сразу западники сказали Украине: "Не подписывать! Воюйте!". Те взяли под козырек - исполняют. А нам тут же было сказано - теперь будем воевать до последнего.

Вот Россия и воюет, защищает себя. Каждый день демонстрируя успехи на поле боя. Особое внимание Владимир Путин обращает на обстановку в Харьковской области.

Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. А что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.

Здесь звучит закономерный вопрос об Андрее Белоусове, который был назначен на должность главы Минобороны России. Какие задачи ставит перед ним верховный главнокомандующий? Путин замечает: нового министра считают хорошим экономистом, одним из лучших в стране. Он способен наладить координацию Минобороны с другими ведомствами и регионами.

Он должен раскрыть Министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть Министерство обороны для инноваций. Да и Сергей Кужугетович уже предпринял определенные шаги в этом направлении, первые шаги сделал.

Рассказал Владимир Путин и о том, что в Пекине они с председателем Си затронули в том числе и тему олимпийского перемирия, согласовать которое на время Игр в Париже просит Эмманюэль Макрон. По мнению нашего президента, сама идея - правильная и конструктивная. Вот только нынешние международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии, не допуская нашу сборную до участия в соревнованиях. Политизируют спорт. Как им после этого доверять? С кем вообще договариваться?

В отношении нас нарушают, а хотят чтобы мы, в свою очередь, исполняли те правила, которые они нам диктуют. Вот это никому не приходит в голову? Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ну, дорогие друзья, так мы далеко не уедем.

Россия не приемлет язык ультиматумов, на котором с ней пытается говорить Запад, подчеркивает Путин. Еще один яркий пример - так называемая мирная конференция в Швейцарии. Россию туда не позвали. Видимо, затем, чтобы потом просто поставить перед фактом неких договоренностей. Навязать их соблюдение. Так это не работает, уверен президент. Не говоря уже о том, что для заключения каких-либо соглашений нужны законные власти. А легитимность Владимира Зеленского после 20 мая, когда истекают его полномочия, вызывает большие вопросы.

Эту оценку, конечно, прежде всего должен дать Конституционный суд и вообще сама политическая система Украины. Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документ в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный.

Спросили Владимира Путина и о последствиях антироссийских санкций, которые вновь и вновь вводят западные страны. В первую очередь - США. Путин подчеркнул, что, во-первых, они нелегитимны, потому как принимаются без решения ООН. А во-вторых, попросту выходят за рамки здравого смысла.

Они сами себе наносят огромный ущерб. Подрывают доверие к доллару и постепенно сворачивают положение доллара как мировой расчетной валюты и резервной валюты. Просто пилят сук, на котором сидят. глупость ужасная. Ну, им никак не остановиться. Есть минусы для нас из-за того, что мы должны искать другие возможности. Но есть и плюсы.

Процесс перехода России на расчеты в национальных валютах с другими странами хоть и связан с определенными издержками, говорит Владимир Путин, но в целом - правилен. А главное - неизбежен. Эту общемировую тенденцию уже не остановить.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"