Europe 1: Запад принял решение - Зеленскому придется договариваться с Россией

На каких источниках основаны эти выводы, французская радиостанция не уточняет

Обломки - все, что осталось от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного храма в Киеве. Священники перебирают землю и камни в поисках уцелевших реликвий. Минувшей ночью полиция окружила здание. Его сломали бульдозерами и вывезли на грузовиках, словно мусор. Для верующих это место священно. Тысячу лет назад здесь стоял первый каменный храм на Руси, разрушенный Батыем. В память об этом рядом располагалась уничтоженная современным киевским режимом Владимиро-Ольгинская часовня. Главной причиной сноса здесь все считают то, что храм принадлежал канонической Украинской православной церкви.

Внимание всего мира тем временем приковано к Харьковской области. Госдепартамент США назвал происходящее на поле боя невероятно отчаянным и критическим моментом для Украины. Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасывают с других направлений. В том числе, как сообщают СМИ, были передислоцированы две бригады с донецкого фронта.

В попытке объясниться за провал Зеленский призвал союзников отменить запрет на удары западным оружием по российской территории. Однако мировая пресса все больше отмечает, что в антироссийском лагере нарастает разочарование. Нанести Москве стратегическое поражение на поле боя не выходит, а перспективы вырисовываются еще более мрачные.

Неожиданная публикация появилась на сайте французской радиостанции Europe 1: "В западных вооруженных силах, похоже, приняли решение. Украине придется договариваться об окончании войны, рискуя получить худший сценарий, при котором русские откроют еще один фронт. По данным Europe 1, западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров".

На каких источниках основаны эти выводы, радиостанция не сообщает. Пока что публично западные страны ищут дополнительные ресурсы для военной помощи киевскому режиму. Однако Зеленский дал понять - союзники не толкают Украину к переговорам, но если говорить о странах всего мира, то там атмосфера совсем другая. Вслед за Бразилией президент ЮАР отказался принять участие в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии. Потому что нет смысла участвовать в саммите, куда не приглашена Россия. Украинский МИД же не смог подтвердить, что в Швейцарию приедут представители Индии, Турции и Китая. И, наконец, Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о признании безальтернативности "мирного плана" Украины, который не учитывает положение на земле.

Премьер Виктор Орбан заявил, что сейчас молится за Роберта Фицо. Раненому премьер-министру Словакии провели еще одну операцию. Он в реанимации в тяжелом состоянии.

"Словакия встала на путь мира. Это было большим подспорьем для Венгрии. Теперь этот процесс застопорился, он оказался под прицелом. В самое важное время Роберт Фицо оказался выведен из игры. Никогда еще европейские выборы не были такими важными", - сказал Орбан.

Роберт Фицо - один из противников вооружения Украины в Европе. Сегодня в СМИ появилась информация, что сотрудники посольств США и Британии присутствовали на заседании парламента Словакии перед покушением на премьера. И выглядело это как минимум странным.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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