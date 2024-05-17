Путин оценил уровень расходов на оборону и безопасность России

Россия третий год ведет спецоперацию

Расходы на оборону и безопасность, заложенные в российском бюджете, сейчас не критичны. Такое заявление сделал в пятницу, 17 мая, президент России Владимир Путин.

Как уточнил глава государства, расходы по линии Министерства обороны составляют 6,7% российского бюджета, а "на всю оборонную безопасность — 8% с небольшим".

По словам Владимира Путина, "это не критично пока", сообщает РИА Новости.

Ранее президент встретился с командующими войсками всех военных округов, в том числе для того, чтобы познакомить их с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Перестановки в руководстве Министерства обороны связаны, в первую очередь, с ростом расходов на военную составляющую. Путин подчеркнул, что ресурс большой — им необходимо распоряжаться эффективно и рачительно.

При этом у Соединенных Штатов, по словам президента России, проблемы с оборонным бюджетом. Путин отметил, что американцы "распиливают" свой оборонный бюджет: основная часть средств направляется на содержание баз во всем мире, где деньги уходят "как в черную дыру".

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