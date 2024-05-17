ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил уровень расходов на оборону и безопасность России

14:27
  • пятница
  • 17 мая 2024

Россия третий год ведет спецоперацию

Расходы на оборону и безопасность, заложенные в российском бюджете, сейчас не критичны. Такое заявление сделал в пятницу, 17 мая, президент России Владимир Путин.

Как уточнил глава государства, расходы по линии Министерства обороны составляют 6,7% российского бюджета, а "на всю оборонную безопасность — 8% с небольшим".

По словам Владимира Путина, "это не критично пока", сообщает РИА Новости.

Ранее президент встретился с командующими войсками всех военных округов, в том числе для того, чтобы познакомить их с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Перестановки в руководстве Министерства обороны связаны, в первую очередь, с ростом расходов на военную составляющую. Путин подчеркнул, что ресурс большой — им необходимо распоряжаться эффективно и рачительно.

При этом у Соединенных Штатов, по словам президента России, проблемы с оборонным бюджетом. Путин отметил, что американцы "распиливают" свой оборонный бюджет: основная часть средств направляется на содержание баз во всем мире, где деньги уходят "как в черную дыру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин во время посещения АО "НПК "Уралвагонзавод"
Владимир Путин во время посещения АО "НПК "Уралвагонзавод"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.