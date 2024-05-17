После 19 мая срок президентских полномочий Зеленского истечет

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского имеет значение для России с точки зрения перспектив возможного подписания документов с Киевом. Такое заявление сделал в пятницу, 17 мая, российский президент Владимир Путин.

Политик подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского по истечении срока его президентских полномочий прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, тем более что в основном законе этой страны прописаны "всякие варианты".

Путин назвал очевидным то, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями", сообщает РБК.

С 20 мая 2019 года артист и шоумен Владимир Зеленский является президентом Украины. Согласно Конституции страны, срок его полномочий истекает 19 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине в условиях военного положения проводиться не могут, поэтому уже 20 мая в стране возникнет юридическая коллизия: формально Зеленский перестанет быть главой государства, но фактически продолжит им управлять.

В Службе внешней разведки России отмечали, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинских граждан, а его легитимность после истечения срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. При этом Соединенным Штатам безразлично, кто именно будет возглавлять Украину, подчеркнули в СВР.

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