ВСУ остались без Starlink в день российского наступления под Харьковом

Украинские подразделения оказались слепы

Применяемые на линии фронта для связи украинской армией терминалы Starlink вышли из строя в день российского наступления на Харьков. В результате действия ВС России застали украинское командование врасплох, пишет The Washington Post.

По данным издания, дислоцированная в Харьковской области 125-я украинская бригада теробороны отслеживала подготовку российского наступления, используя разведывательные дроны. Однако утром 10 мая связь неожиданно прервалась – как говорят сами боевики ВСУ, из-за российских радиоэлектронных помех.

По словам украинских военных, в какой-то момент они оказались совершенно слепы. ВСУ не видели, как двигались российские подразделения, им пришлось работать только по радио или по телефонам – там, где они еще работали

Владелец компании, американский предприниматель Илон Маск, проблему признал. По его данным, Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощнейшей за последнее время геомагнитной бури. Эксперты заявили, что несколько спутников выбило с позиций.

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