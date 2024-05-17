Во Франции назвали продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом

Такого никто не ожидал

Предупреждений о продвижении российских военных в Харьковской области не было, это стало сюрпризом для всех.

От американской разведки "не было даже предупреждения", заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Ранее президент России Владимир Путин назвал операцию в Харьковской области ответом на обстрелы ВСУ российских регионов. По словам главы государства, наша армия на харьковском направлении каждый день делает успехи и продвигается вперед четко по плану.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области "чрезвычайно сложным".

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