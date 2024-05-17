ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Курской области представили врио губернатора

15:00
  • пятница
  • 17 мая 2024

Он сменил на этом посту Романа Старовойта

Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил в Курской области врио губернатора Алексея Смирнова. Церемония официального представления транслировалась в Telegram правительства региона.

Экс-губернатор Дюмин не сдержал слез, прощаясь с Тульской областью
Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах

Алексей Смирнов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области указом президента России Владимира Путина. На посту главы региона он сменил Романа Старовойта, который руководил областью последние пять лет. В новом составе правительства Старовойт возглавил Минтранс.

Как заявил на церемонии Щеголев, Смирнов обладает большим опытом в работе государственного и муниципального управления, в вопросах внутренней политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сам врио губернатора назвал главной своей задачей обеспечение безопасности жителей региона и рост их благосостояния.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Романа Старовойт и Алексей Смирнов
Романа Старовойт и Алексей Смирнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.