В Курской области представили врио губернатора

Он сменил на этом посту Романа Старовойта

Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил в Курской области врио губернатора Алексея Смирнова. Церемония официального представления транслировалась в Telegram правительства региона.

Алексей Смирнов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области указом президента России Владимира Путина. На посту главы региона он сменил Романа Старовойта, который руководил областью последние пять лет. В новом составе правительства Старовойт возглавил Минтранс.

Как заявил на церемонии Щеголев, Смирнов обладает большим опытом в работе государственного и муниципального управления, в вопросах внутренней политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сам врио губернатора назвал главной своей задачей обеспечение безопасности жителей региона и рост их благосостояния.

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