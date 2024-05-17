Роберту Фицо сделали еще одну операцию

Политик пострадал при покушении

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения перенес еще одно хирургическое вмешательство. Об этом в пятницу, 17 мая, рассказал вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Политик отметил, что Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство, однако не стал уточнять, в чем именно оно заключалось. Калиняк также рассказал, что состояние главы правительства Словакии все еще остается серьезным, но стабильным, сообщает РИА Новости.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан рассказал, что Роберт Фицо сейчас борется за свою жизнь. Словацкий премьер, по словам Орбана, находится между жизнью и смертью.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев пожелал Роберту Фицо поправиться как можно быстрее от тяжелого ранения. Он заявил, что таких, как Фицо, в Европе единицы, а в поступке напавшего на него — "квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой".

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