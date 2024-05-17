Дружба, проверенная временем: итоги визита Владимира Путина в Китай

Поездка высочайшего статуса

Итоги государственного визита в Китай Владимир Путин подводит на пресс-конференции. Впрочем, круг тем и география заданных вопросов – куда шире. Один из первых - ситуация на харьковском направлении, где Россия наступает.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

Это - тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. А что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.

Россия никогда не отказывалась от переговоров. В то время как Киев под руководством западных кураторов, сорвал уже парафированные в Стамбуле договоренности, а теперь в Швейцарии собираются обсуждать так называемую "формулу мира" Зеленского без участия России.

Выбросили это, хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось. С дуба рухнули, что ли? С какой стати-то? Теперь запищали: "Давайте срочно конференцию". Мы готовы участвовать в мирных переговорах". Но нас не приглашают. Вот тебе кино, здравствуйте, приехали. И Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие. Так нас не приглашают. Что же я буду сейчас, условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят? А что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самое лучшее предложение – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить нам это в качестве ультиматума, сказать - вот видите, весь мир так считает. Соглашайтесь. Это что, способ ведения субстантивных, серьезных переговоров? Нет, конечно. Это попытка навязать. Была попытка нанести стратегическое поражение – не получилось. И попытка навязать закончится тем же самым.

Еще один важный вопрос – а с кем в принципе договариваться? Полномочия Зеленского истекают после 20 мая.

Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы. На этот вопрос прежде всего должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Там в конституции есть всякие варианты. Это вопрос оценки. Эту оценку, конечно, прежде всего должен дать Конституционный суд и вообще, даже сказал бы так, политическая система самой Украины. Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный. Но, повторяю еще раз, ответить на этот вопрос должны политическая и юридическая (правовая) системы самой Украины.

Журналисты спросили Владимира Путина и о кадровых перестановках в министерстве обороны. У нового министра Андрея Белоусова, по сути, одна глобальная задача.

Он должен раскрыть Министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть Министерство обороны для инноваций. Да и Сергей Кужугетович уже предпринял определенные шаги в этом направлении, первые шаги сделал.

Пути урегулирования украинского кризиса, китайский мирный план и многое другое Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали в резиденции лидера КНР. За этими переговорами внимательно следили на Западе. Ведь прямо сейчас Россия и Китай формируют новый, справедливый миропорядок.

"Это - не просто встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина с целью продемонстрировать безграничное партнерство между Китаем и Россией. Это в значительной мере способ унизить Запад и Соединенные Штаты, особенно, когда Россия и Китай пытаются утвердиться как лидеры в новом миропорядке, в другом мировоззрении, отличающемся от западного", - указал Марк Стюарт, корреспондент CNN.

Визит Путина в Китай – первая зарубежная поездка российского лидера после вступления в должность. Точно так же председатель Си в марте прошлого года приезжал в Москву. Все это резко контрастирует с тем, как в Китае совсем недавно встречали немецкого канцлера или главу Госдепа. Визит Путина – государственный, а значит, проходит с максимальными почестями. Российский триколор над площадью Тяньаньмэнь, залп артиллерийских орудий и парад. Звучат и знаменитые "Подмосковные вечера", одна из самых любимых китайцами русских песен. Приветствуют высокого гостя и пекинские школьники. Еще одна китайская традиция.

Важная деталь – состав российской делегации. Вице-премьеры, министры, секретарь Совбеза, глава "Роскосмоса", руководители госкорпораций. Проще сказать, кто в Китай не поехал. На то, чтобы лично поприветствовать каждого, у председателя Си уходит несколько минут. Обращение "дорогой друг" - не просто формальность.

"Уважаемые президент Путин и министры российской стороны, уважаемый президент Путин, мой большой друг. Я приветствую вас в Китае с государственным визитом. За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях. Вытерпели испытания переменчивой международной ситуацией и стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами, отличающимися взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - сказал Си Цзиньпин.

"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве", - добавил Путин.

Товарооборот между нашими странами растет и стремится к рекордным 250 миллиардам долларов. Хотя правильнее теперь считать в рублях и юанях.

Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай будут и дальше укреплять контакты по линии кредитных банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов.

Сегодня совместные проекты лишь по линии российского Фонда прямых инвестиций уже создали 600 тысяч новых рабочих мест. Инфраструктура, промышленность, информационные технологии. Все это представлено на выставке ЭКСПО в Харбине. Этот город президент также посетил. Путина ждали студенты и преподаватели Харбинского университета. Вопросов много - о космосе, информационной безопасности, автомобилестроении. И совсем уж неожиданно - о гастрономических пристрастиях.

Великих, мировых кухонь, на самом деле, не так уж и много. Китайская, безусловно, одна из них. Утку по-пекински знают все. И вот вчера мой друг, председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно скажу, там два кусочка лежали. Я думал, что съем один кусок. Но не мог удержаться, съел второй, уж больно было вкусно.

Санкт-Петербургский госуниверситет и Харбинский политех откроют образовательный центр. Он станет флагманом двустороннего сотрудничества в этой сфере. И это - лишь один пример стратегического партнерства. Или еще шире - дружбы, проверенной временем.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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