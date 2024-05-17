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Путин рассказал, от кого зависит будущее человечества

15:17
  • пятница
  • 17 мая 2024

У России есть свое видение дальнейшего развития

Будущее всего человечества лишь отчасти зависит от Китая и России. Такое заявление сделал в пятницу, 17 мая, российский лидер Владимир Путин.

Политик отметил, что "будущее человечества зависит от всего человечества", однако "и Китай, и Россия — это важные составляющие современной цивилизации".

У Москвы и Пекина "есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это развитие безусловно будет влиять на развитие всех партнеров на планете", цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении указали, что "вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве".

Китайский лидер Си Цзиньпин рассказал, что модернизация в китайском стиле открыла человечеству путь к новой форме цивилизации. Он напомнил про особый "путь к построению могущественной страны и возрождению нации" в Китае.

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