Покушение на Роберта Фицо: что произошло и каковы прогнозы

Политик выжил, но был на волосок от смерти

Это была рутинная поездка в регион. После заседания правительства в городе Гандлова вышел к своим сторонникам, которые стояли за ограждением. Спустя несколько рукопожатий к премьеру приблизился поэт, основатель местного литературного клуба, а по совместительству - 71-летний охранник Юрай Цинтула. И почти в упор пять раз выстрелил в словацкого премьера.

Очевидцы говорят, что перед нападением Цинтула выкрикнул "Робо, иди сюда". Фицо упал на землю после первого выстрела. Охрана среагировала не сразу. И многие потом стали обвинять так называемых "личников" словацкого премьера в непрофессионализме. Такой подход справедлив лишь отчасти. Ошибку служба охраны действительно допустила. Но это касается в первую очередь подготовки к мероприятию. Спецслужбы должны были тщательно проверить личные вещи всех, кто в тот момент находился на площади. Случайно или намеренно - но этого не произошло. Роберта Фицо взяли под руки и повели в машину. Он попытался сделать несколько шагов, но в итоге охрана внесла его в салон автомобиля.

"Премьер-министра доставили на вертолете в реанимационное отделение. Мы сразу провели компьютерную томографию, операционная была уже готова. Хирурги работали без остановки больше 5 часов, две команды специалистов. У пациента множественные огнестрельные ранения, которые повлияют на продолжительность восстановления. Ближайшие дни он в любом случае будет находиться в палате интенсивной терапии, чтобы исключить любые риски", - сообщила Мириам Лапуникова, директор больницы.

Во время операции о состоянии Роберта Фицо говорили многие словацкие чиновники. Порой информация отличалась кардинально – от "опасность миновала" до "премьер при смерти". Итог подвел министр обороны страны Роберт Калиняк: "Состояние Роберта Фицо удалось стабилизировать. Сейчас врачи продолжают усиленно работать, чтобы окончательно исключить возможное ухудшение. Ранения были тяжелые".

Фицо ранили в брюшную полость, грудь и живот. Пока шла операция, к больнице стали приходить простые словаки. Несмотря на политические взгляды, мнение о нападении у всех было одно: "Когда происходит что-то подобное – это как короткое замыкание. Нельзя такие вещи творить. Хочешь - ну кинь ты в него помидором или яйцом. Или крикни ему, что он вор или убийца. Но не приходи с пистолетом и не стреляй".

Если реакция словаков ожидаема, то с иностранными политиками и журналистами все оказалось не так однозначно. Не успели Роберта Фицо ввести в искусственную кому после операции, а британские и американские СМИ уже соревновались, кто чаще назовет его российским агентом или даже марионеткой Путина. Намек прослеживался незатейливый - мститель из народа не смог смириться с отказом от поддержки Украины. Большинство словацких чиновников также связали нападение с позицией Фицо, но виновниками назвали западников. Один из вице-премьеров Томаш Тараба и вовсе открыто заявил, что теперь у всей оппозиции руки в крови.

Первым из иностранных лидеров покушение прокомментировал Виктор Орбан: "Нападение на Роберта Фицо - серьезный удар по силам, выступающим за мир. Мы должны продолжать бороться за мир в Европе в одиночку. Мы желаем вам скорейшего выздоровления, Роберт".

Владимир Путин осудил покушение и пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Чуть позже нападение прокомментировал Олаф Шольц: "Из Словакии приходят жуткие новости. Премьер-министр Роберт Фицо был ранен и доставлен в больницу. Несколько месяцев назад он стоял здесь, на этом самом месте во время визита в Германию. Я желаю ему скорейшего выздоровления после этой трусливой атаки".

Джо Байден лично о нападении не высказывался, за него это сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: "Президент высказал глубокую озабоченность и теплые слова поддержки и пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Сейчас наши мысли с его семьей и со всеми гражданами Словакии. Мы осуждаем это ужасное нападение, сотрудники нашего посольства находятся в тесном контакте с местным правительством и готовы оказать любую помощь".

Впрочем, есть сомнения, что словацкая сторона эту помощь примет. Расследование предполагает отработку разных версий, в том числе и причастности западных спецслужб. Взвешенная позиция Роберта Фицо по украинскому конфликту известна давно. Благодаря ей он, собственно, и стал премьер-министром. Пророссийским политиком Фицо нельзя назвать даже с натяжкой. Он политик прословацкий. А значит, выступает против санкций, поставок оружия Украине и за диалог с Москвой. Но даже такой здравый подход, как оказалось, опасен для жизни. По мнению европейских и американских властей, единственный вариант - накачка Киева оружием.

"Естественно, и Венгрия, и Словакия категорически против подобного развития событий. Плюс, вы видите, происходят события в Грузия. И снова Европа и Соединенные Штаты грозят не только остановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС, но и ввести санкции против грузинских властей. Ну и опять же, Словакия и Венгрия выступают против и грозят заблокировать любые решения в этом направлении. И еще обратите внимание, что в тот же день, когда произошло покушение на Фицо, президент Турции Эрдоган заявил о раскрытии попытки госпереворота в Турции", - указал Дмитрий Родионов, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития.

Украинский след, а, по сути, основной мотив, доказывать уже не надо. Стрелок Юрай Цинтула не скрывал своих взглядов и подтвердил, что нападение связано с политической позицией Фицо. Одна из претензий – покушение на свободу слова, какой ее видел сам Цинтула. Фицо собирался вернуть СМИ под контроль государства.

На одном из проукраинских митингов месяц назад Цинтула держал плакат с надписью "предатели, коллаборационисты, да здравствует Украина". Стрелок требовал максимальной военной и финансовой поддержки Киева, а позицию Фицо считал предательством. Идейностью отличается и жена Цинтулы. Словацкие СМИ вчера опубликовали видео, на котором женщину, предположительно, задерживают полицейские. Сейчас ее местонахождение неизвестно. По некоторым данным, она может быть не просто сочувствующей, но даже уроженкой Украины, которая значительно повлияла на мнение супруга. Возможно, не без помощи СБУ или ГУР.

"Это могли бы, конечно же, осуществить украинские спецслужбы. Но тут нужно иметь в виду одну важную деталь. Украинские спецслужбы никогда бы не пошли на такое, если бы не получили указание от своих американских и британских коллег", - добавил Родионов.

Неудавшееся покушение на Роберта Фицо некоторые успели сравнить с убийством Франца Фердинанда перед Первой мировой войной и Луи Барту – перед Второй. Уже понятно, что таких последствий пока не будет. Хотя бы потому, что Фицо выжил. Словацкие чиновники после покушения заявили, что страна, по сути, находится на пороге гражданской войны. Пока этот порог не переступили, но, судя по кризисам в разных странах, создается впечатление, что кто-то этого очень хочет.

Можно предположить, что с Фицо не удалось договориться. Не нашлось и компромата, поэтому в ход пошел излюбленный прием – использование идейного маргинала. В этот раз произошла осечка. Но вряд ли на Словакии все закончится. Митинги в Грузии, подготовка переворота в Турции, оппозиционные волнения в Сербии и Венгрии - все эти страны объединяет одно. Взвешенное отношение к конфликту на Украине.

Где еще полыхнет - предугадать сложно. Но государственным лидерам, которые преследуют национальные, а не чужие интересы, совершенно точно нужно усилить охрану.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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