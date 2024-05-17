Андрей Белоусов - новый министр обороны. Чем обусловлено это решение?

Конфликты - это всегда битва экономик

Эксперты, в том числе западные, были на сто процентов уверены, что перестановки в российском правительстве если и будут, то Минобороны в разгар специальной военной операции изменения не коснутся. Тем более, что дела на фронте у нашей армии идут хорошо. Она уверенно наступает. Однако Владимир Путин и тут снова всех удивил.

"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика. Сергей Кужугетович переходит на другую работу, вы знаете об этом. Он будет секретарём Совета Безопасности, это конституционный орган, который формируется президентом. Его задачей является оказание содействия главе государства в руководстве всей силовой составляющей государства. Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", - объявил Путин.

Эта новость, безусловно, произвела ошеломительный эффект. Но если бульварная иностранная пресса начала иронизировать по поводу экономиста на посту министра обороны в разгар конфликта, то авторитетные издания отреагировали совсем иначе, тут же приступив к анализу биографии Андрея Белоусова и тех задач, которые перед ним поставил президент. И выводы, к которым пришли западные специалисты и эксперты, их не сильно порадовали.

"Очевидно, речь идет о том, чтобы сделать более эффективным весь блок безопасности, как он здесь называется, то есть спецслужбы и Минобороны. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что речь идет также о лучшей интеграции Министерства обороны и блока безопасности в целом в российскую экономику. Именно в этом вся суть - более чётко сосредоточиться на победе в этом военном противостоянии", - указал Райнер Мунц, корреспондент телеканала "N-TV" в Москве. "То, что начиналось как СВО, оказалось в первую очередь экономической войной со значительной частью современного западного мира. Вот это огромное количество санкций, новых видов вооружения, которые срочно нашей стране пришлось создавать, развивать, насыщать ими армию, предъявили особые требования к экономическому обеспечению обороны страны. И в результате сейчас понадобился человек во главе Министерства обороны, который способен эти деньги тратить эффективно. Перед Белоусовым задача стоит в том, чтобы деньги тратить так, чтобы это было эффективно. Чтобы эти деньги давали результат не только для военных, но и для гражданской экономики", - объяснил политолог Юрий Светов.

Но что кроется за этими общими формулировками? Огромная работа, которую предстоит проделать новому министру обороны. Она включает в себя множество направлений. Это и социальное обеспечение военных, включая выплаты, жилье и медицинскую помощь. И тут явно будут производить донастройку. Как и в связке "промышленность - фронт", куда все новейшие разработки должны попадать незамедлительно. Причем это касается и крупных концернов, и небольших производителей, которые тоже работают на победу. Она, по словам министра обороны, и для него является ключевой целью.

"Хочу специально подчеркнуть - с минимальными человеческими потерями. Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед народом, перед президентом. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач. Знаете, я руководствовался принципом всегда - ошибаться можно, врать нельзя", - сказал Белоусов.

Эти слова нового министра обороны на фронте восприняли позитивно. Как, впрочем, и саму фигуру Андрей Белоусова во главе ведомства. Несмотря на то, что он не военный, а потомственный экономист. Белоусов родился в семье ученого и пошел по стопам отца. Сначала он занялся серьезной научной карьерой. Получив звание доктора экономических наук, Андрей Белоусов ушел в политику. Возглавлял Минэкономразвития. Работал помощником Путина. До недавнего времени Белоусов занимал пост первого зампреда правительства. И то, что российская экономика смогла быстро перестроится и пережить беспрецедентное санкционное давление, во многом - и его заслуга.

"Самое главное - он государственник. Если мы вспомним предыдущее время, то нападки на Белоусова были именно с той стороны, когда он предлагал решения в пользу государства. А его пытались обвинять, что он пытается вернуться к государственному планированию. Мечтает о возрождении советской плановой экономики и так далее", - добавил Светов. "Его главное преимущество в том, что он думает на годы вперед. Кремль считает, что эта война будет долгой, будь то в холодной или горячей фазе, и вполне логично иметь кого-то, кто строит долгосрочные планы", - пишет Guardian.

Если рассуждать с этой точки зрения, говорят эксперты, назначив Белоусова на пост министра обороны, Путин поступил крайне дальновидно. Потому как конфликты - это всегда еще и битва экономик. И в этом плане Россия в данный момент побеждает, что открыто признают и в НАТО. То есть наша модель, идеологом которой, по мнению Financial Times, как раз и является Андрей Белоусов, работает гораздо лучше западной. И этот курс планируют продолжать, опираясь в том числе на развитие ОПК. Но он пока не обходится без иностранных компонентов. И эту проблему необходимо решать.

Еще одно направление - это военные инновации, в том числе БПЛА и развитие фронтовой медтехники.

"Противник быстро учится. Ситуация с применением новых технологий меняется буквально еженедельно. И нам здесь нужно не просто учиться, нам нужно упреждать противника. Эта работа налажена, но требует повседневного включения. Нужно обобщать опыт применения новых технологий. И, соответственно, отрабатывать новые формы ведения боевых действий", - подчеркнул сам Белоусов.

Без оптимизации российской экономики под военные нужды - не обойтись. Отсюда и столь внушительные расходы на оборонку. Однако этот процесс, подчеркнул президент, должен быть максимально сбалансирован.

"Это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом. Кроме всего прочего, Андрей Рэмович в последнее время по моему поручению занимался некоторыми вещами двойного назначения, в частности, развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов. То же самое делал и Сергей Кужугетович по линии Министерства обороны. Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета Безопасности, будет вести и Комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами", - сообщил Путин.

Этот расширенный функционал, который получил Сергей Шойгу, тоже выглядит вполне логичным, учитывая новые задачи, поставленные президентом. Об этом говорят и эксперты, подчеркивая, что на новой должности опыт Сергея Кужугетовича будет крайне востребован.

Николай Патрушев, которого Шойгу сменил на посту секретаря Совбеза, назначен советником президента. В этом ранге продолжит работу и Алексей Дюмин, бывший губернатор Тульской области. Ее он возглавлял с 2016 года. Оттого прощание с коллегами получилось достаточно эмоциональным.

В администрации президента Дюмин будет курировать в том числе оборонно-промышленный комплекс. И это назначение, говорят эксперты, тоже не является формальным, учитывая нынешнюю роль ОПК. По словам президента, армия должна быть обеспечена всем необходимым. Причем в достаточном объеме. В том числе в этом - залог будущей победы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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