Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

Большие доходы принесло турне, во время которого музыкант отыграл 35 концертов

Первым в Великобритании музыкантом-миллиардером стал сэр Пол Маккартни. Бывший солист группы The Beatles имеет больше миллиарда долларов. Об этом пишет издание The Sunday Times.

Газета анализирует список богатейших людей страны и отмечает, что Маккартни и его жена Нэнси поднялись на 165-ю строчку в списке. За год музыкант увеличил свое состояние на 63,3 миллиона долларов. Все это благодаря гастрольному турне, в ходе которого 81-летний исполнитель отыграл 35 концертов.

Кроме того, Маккартни получил доход от авторских прав. И от кавера на песню "Blackbird". Ее исполнила певица Бейонсе.

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