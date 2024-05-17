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Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

15:45
  • пятница
  • 17 мая 2024

Большие доходы принесло турне, во время которого музыкант отыграл 35 концертов

Первым в Великобритании музыкантом-миллиардером стал сэр Пол Маккартни. Бывший солист группы The Beatles имеет больше миллиарда долларов. Об этом пишет издание The Sunday Times.

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Газета анализирует список богатейших людей страны и отмечает, что Маккартни и его жена Нэнси поднялись на 165-ю строчку в списке. За год музыкант увеличил свое состояние на 63,3 миллиона долларов. Все это благодаря гастрольному турне, в ходе которого 81-летний исполнитель отыграл 35 концертов.

Кроме того, Маккартни получил доход от авторских прав. И от кавера на песню "Blackbird". Ее исполнила певица Бейонсе.

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Пол Маккартни
Пол Маккартни
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