Остаются сотни единиц сожженной техники

Подразделения Вооруженных сил Украины оставляют свои позиции в Запорожской области. Отступление идет сразу по нескольким направлениям, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Украинские войска уже выбиты из населенного пункта Работино со стороны сел Урожайное и Старомайорское, там закрепились подразделения ВС России. О том, что российские войска взяли под контроль это село, в Минобороны заявили 15 мая. Бои за населенный пункт шли последние несколько месяцев.

Рогов отметил, что теперь националисты окончательно и бесповоротно теряют позиции, которые захватили во время контрнаступления летом прошлого года. По его словам, все, чего Киев добился в районе Работино, — это десятки тысяч брошенных на верную смерть украинских солдат и сотни единиц сожженной боевой техники, передает РИА Новости.

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