Таков результат за минувшую неделю

Бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом в пятницу, 17 мая, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале оборонного ведомства, освобождены от неприятеля Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженныхх сил Украины.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что "противник начал наступление значительно раньше запланированного срока". Для Киева это оказалось неприятной неожиданностью, отметил украинский военный.

Французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон отмечал, что предупреждений о продвижении российских военных в Харьковской области не было, в том числе от разведки Соединенных Штатов, это стало сюрпризом для всех.

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