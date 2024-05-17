Совет ЕС запретил вещание трех российских СМИ

Москва не оставит это без ответа
Совет Евросоюза принял решение о запрете на вещание РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и чешского портала Voice of Europe.
По мнению ЕС, эти СМИ "поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины", передает ТАСС.
Ранее в Москве пообещали "молниеносный ответ" на ограничение работы российских СМИ на Западе.
"Это не угроза и даже не предупреждение, а констатация неизбежного сценария", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"