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Совет ЕС запретил вещание трех российских СМИ

15:39
  • пятница
  • 17 мая 2024

Москва не оставит это без ответа

Совет Евросоюза принял решение о запрете на вещание РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и чешского портала Voice of Europe.

По мнению ЕС, эти СМИ "поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины", передает ТАСС.

Ранее в Москве пообещали "молниеносный ответ" на ограничение работы российских СМИ на Западе.

"Это не угроза и даже не предупреждение, а констатация неизбежного сценария", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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