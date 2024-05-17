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Авиация и ПВО за неделю сбили семь украинских самолетов и четыре вертолета в зоне СВО

15:42
  • пятница
  • 17 мая 2024

Уничтожен дивизион ЗРК "Patriot"

Сорок безэкипажных катеров на складе хранения и четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке уничтожили за неделю ракетные войска, авиация и беспилотники России. Об этом сообщили на брифинге в Минобороны.

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Средства ПВО и авиация за тот же период сбили в зоне СВО шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. Также уничтожена 31 оперативно-тактическая американская ракета ATACAMS, ракета  "Точка-У" и 31 управляемая авиабомба "Hammer" производства Франции.

Кроме того, уничтожено 15 американских противорадиолокационных ракет HARM, 199 реактивных снарядов HIMARS, "Vampire", "Град" и "Ольха". Ликвидировано и нейтрализовано системами РЭБ 329 украинских беспилотных летательных аппарата.

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