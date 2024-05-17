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Горит аэропорт Кавминвод

15:51
  • пятница
  • 17 мая 2024

По предварительным данным полыхает крыша

В аэропорту Кавминвод загорелась крыша одного из терминалов. Об этом сообщают РИА Новости. По предварительной версии, возгорание возникло во время проведения строительных работ. 

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Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что пожар возник в строящемся здании на привокзальной площади. По предварительным данным никто не пострадал. 

Сейчас возгорание уже локализовано на площади 150 квадратных метров. 

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