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Полицейских, причастных к нелегальной миграции, задержали в Тульской области

16:55
  • пятница
  • 17 мая 2024

Всего по делу задержаны 15 человек

В Тульской области задержаны 15 человек по делу о легализации незаконных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК России по региону. Среди задержанных – должностные лица управления по вопросам миграции УМВД Тульской области.

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Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям уголовного кодекса. Это 285 - "Злоупотребление должностными полномочиями", 322.1. - "Организация незаконной миграции". Следователи допрашивают задержанных, проводят обыски.

Известно, что фигуранты уголовного дела способствовали нелегальному пребыванию на территории России не менее 700 иностранных граждан.

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Нелегальные мигранты
Нелегальные мигранты
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