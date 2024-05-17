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В небе над Архангельской областью появилась "космическая медуза"

18:40
  • пятница
  • 17 мая 2024

Ученые объяснили этот атмосферный феномен

Очевидцы засняли завораживающие кадры гигантской "медузы", парящей в небе над Архангельской областью.

Этот атмосферный феномен связан с запуском с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б". Старт прошел в штатном режиме. На борту - военные спутники и космические аппараты Минобороны.

Появление такой "медузы" ученые объясняют просто. Это солнечные лучи подсвечивают выхлопные газы ракеты-носителя. Правда, столь красочной картинка бывает лишь на рассвете или закате. 

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След от ракеты
След от ракеты
Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б"
Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б"
Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б"
Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б"
След от ракеты
След от ракеты
След от ракеты
След от ракеты
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