Журналиста Максима Кононенко похоронили в Москве

Похороны прошли на кладбище Губцево

Журналиста Максима Кононенко сегодня похоронили в Москве. Траурная церемония прошла на кладбище Губцево. Об этом пишут "Известия". Ранее прощание с журналистом состоялось в храме Живоначальной Троицы в городском округе Троицк в столице.

О смерти Кононенко стало известно 14 мая от его супруги. По предварительным данным, журналист скончался от кровотечения в пищеводе. Оно было вызвано расширением вен. Мужчине стало плохо вечером 13 мая. Его сын вызвал отцу скорую, однако врачи помочь ничем не смогли.

Максим Кононенко известен в первую очередь как блогер. В "Живом журнале" он писал под псевдонимом Mr. Parker. Позднее в качестве колумниста сотрудничал со многими СМИ, вел программы на ТВ.

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