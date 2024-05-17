Путин извинился перед жителями Харбина за неудобства

Российский лидер пообещал, что скоро уедет

Президент России Владимир Путин извинился за жесткие меры безопасности перед студентами и преподавателями университета в Харбине. В шутку он заверил собравшихся: "Мы скоро уедем". Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что местная служба безопасности работает профессионально и жестко. Из-за этого есть некоторые неудобства для граждан. Путин добавил, что после отъезда российской делегации жизнь вернется в нормальное русло.

Президент России отметил, что Харбин в последнее время превратился в мощный мировой мегаполис. Это современный, развивающийся город. И жителям повезло, что они выбрали именно это место.

Напомним, Владимир Путин завершает свой государственный визит в Китай. Накануне российский лидер провел переговоры в Пекине. А сегодня переместился в Харбин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"