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Путин извинился перед жителями Харбина за неудобства

17:43
  • пятница
  • 17 мая 2024

Российский лидер пообещал, что скоро уедет

Президент России Владимир Путин извинился за жесткие меры безопасности перед студентами и преподавателями университета в Харбине. В шутку он заверил собравшихся: "Мы скоро уедем". Об этом сообщает ТАСС.

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Российский лидер подчеркнул, что местная служба безопасности работает профессионально и жестко. Из-за этого есть некоторые неудобства для граждан. Путин добавил, что после отъезда российской делегации жизнь вернется в нормальное русло.

Президент России отметил, что Харбин в последнее время превратился в мощный мировой мегаполис. Это современный, развивающийся город. И жителям повезло, что они выбрали именно это место.

Напомним, Владимир Путин завершает свой государственный визит в Китай. Накануне российский лидер провел переговоры в Пекине. А сегодня переместился в Харбин.

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