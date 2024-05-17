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К 2025 году в "Рудневе" планируется создать свыше 6 тыс. рабочих мест — Собянин

18:20
  • пятница
  • 17 мая 2024

Девять предприятий индустриального парка стали резидентами ОЭЗ

Девять предприятий индустриального парка "Руднево" получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. На производствах идет выпуск медицинских изделий, электронных компонентов, банкоматов, беспилотных авиасистем.

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Городской глава напомнил, что для резидентов ОЭЗ есть ряд льгот. В частности обнуляется ставка налогов на имущество, транспорт и землю. Отменяются налоговые пошлины. А налог на прибыль равен 2 процентам вместо 20.

"На данный момент в "Руднево" 18 компаний, 15 из которых уже запустили производства. К 2025 году в индустриальном парке планируют создать свыше 6 тыс. рабочих мест", – отметил Собянин.

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