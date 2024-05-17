Подполье: российский "Искандер" попал по складу ВСУ в Одессе

Очевидцы сообщают о мощном взрыве и пожаре

Российский "Искандер" попал по складу ВСУ в Одессе. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника". Отмечается, что на складе хранилось вооружение.

Удар был сильный. Военкоры считают, что было похоже на недавний удар по Харьковской области. Тогда был уничтожен командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ и ликвидированы порядка 50 солдат.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне спецоперации. Его также нанесли с помощью "Искандера". Цель была успешно поражена.

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