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Художника Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище

19:46
  • пятница
  • 17 мая 2024

Народный художник России скончался в возрасте 65 лет

Похороны Народного художника России Сергея Андрияки пройдут 18 мая на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств.
Умер художник Сергей Андрияка

Напомним, художник скончался 16 мая в возрасте 65 лет. Простились с ним сегодня в его Академии. Ранее планировалось его похоронить на Введенском кладбище.

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он народный художник, который основал собственную Школу акварели. Был ректором Академии акварели и изящных искусств. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля. Всего – более 200 картин.

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