Пенсионерку задавили на парковке в Москве

До аварии женщина несколько минут пролежала на асфальте

На парковке на востоке Москвы водитель переехала пожилую женщину. ЧП попало на камеру видеонаблюдения. Видео появилось в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На кадрах заметно, что пожилая женщина падает на асфальт и перестает двигаться. Через пару минут на парковку въезжает Mitsubishi синего цвета. И не останавливаясь проезжает по пострадавшей.

По данным прокуратуры, за рулем также была женщина. Жертва ДТП скончалась на месте. Причины поступка женщины-водителя выясняют следователи.

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