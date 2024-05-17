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Пенсионерку задавили на парковке в Москве

20:21
  • пятница
  • 17 мая 2024

До аварии женщина несколько минут пролежала на асфальте

На парковке на востоке Москвы водитель переехала пожилую женщину. ЧП попало на камеру видеонаблюдения. Видео появилось в телеграм-канале столичной прокуратуры.

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На кадрах заметно, что пожилая женщина падает на асфальт и перестает двигаться. Через пару минут на парковку въезжает Mitsubishi синего цвета. И не останавливаясь проезжает по пострадавшей.

По данным прокуратуры, за рулем также была женщина. Жертва ДТП скончалась на месте. Причины поступка женщины-водителя выясняют следователи.

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