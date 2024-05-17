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Штраф для родителей курящих детей хотят ввести в России

20:57
  • пятница
  • 17 мая 2024

Предполагается, что сумма взыскания составит 7 тысяч рублей

В Кабинет министров и Верховный суд России из Госдумы направлен пакет антитабачных законопроектов на отзыв. В том числе и закон, который предполагает штраф для родителей, в случае если их детей уличили в курении. Об этом сообщает ТАСС.

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Предполагается, что размер взыскания составит до 7 тысяч рублей.

Депутаты также предложили увеличить штрафы за курение. Использование сигарет в неположенных местах обойдется нарушителю в 15 тысяч рублей. А за курение на детской площадке оштрафуют на 30 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним. А административное наказание будет применяться после первого же подобного нарушения.

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