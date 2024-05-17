Один человек погиб и один ранен при атаке дрона в Белгородской области

ЧП произошло в селе Новая Наумовка

Мужчина погиб в селе Новая Наумовка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ. Еще один человек пострадал и обратился в больницу за помощью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавший смог добраться своим ходом до местной ЦРБ. Там врачи оказали ему первую помощь и отправили для дальнейшего лечения в областную больницу.

В селе действует режим ЧС. Однако оба мужчины приехали туда из города. Им нужно было вскопать огород. Губернатор обратился к жителям региона с просьбой не жертвовать своей жизнью ради полевых работ и не въезжать в те населенные пункты, где действует режим ЧС.

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