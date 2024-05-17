ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб и один ранен при атаке дрона в Белгородской области

22:08
  • пятница
  • 17 мая 2024

ЧП произошло в селе Новая Наумовка

Мужчина погиб в селе Новая Наумовка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ. Еще один человек пострадал и обратился в больницу за помощью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

ПВО отразила массированную атаку дронов на Крым, Краснодар, Белгород и Курск
В Черном море уничтожены 11 морских дронов ВСУ

Он отметил, что пострадавший смог добраться своим ходом до местной ЦРБ. Там врачи оказали ему первую помощь и отправили для дальнейшего лечения в областную больницу. 

В селе действует режим ЧС. Однако оба мужчины приехали туда из города. Им нужно было вскопать огород. Губернатор обратился к жителям региона с просьбой не жертвовать своей жизнью ради полевых работ и не въезжать в те населенные пункты, где действует режим ЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.