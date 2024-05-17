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Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

22:09
  • пятница
  • 17 мая 2024

Всего у главы кабинета министров 10 заместителей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, первый заместитель главы правительства Денис Мантуров будет координировать работу в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой передали Федеральное агентство по делам национальностей. Кроме того, она продолжит курировать здравоохранение и научные исследования в области медицины.

Дмитрий Григоренко – руководитель аппарата правительства. Ему отданы цифровое развитие и связь, внедрение искусственного интеллекта и антимонопольная политика.

За Александром Новаком остались электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс, а за Алексеем Оверчуком - координация госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве. Дмитрий Патрушев, как и говорилось ранее, будет отвечать за сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Транспортный блок за Виталием Савельевым.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития. Марат Хуснуллин получил в свое ведение вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования.

Дмитрию Чернышенко передали общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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