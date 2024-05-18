В Балтийске с ювелирной точностью разминируют баржу времён ВОВ

Водолазы работают на большой глубине
В Калининградском Балтийске ведут работы по разминированию немецкой баржи, затопленной в годы Великой Отечественной войны. Судно находится в полутора километрах от берега на глубине 20 метров.
В операции задействованы водолазы спасательного центра "Лидер" и взрывотехники МЧС.
Все осложняется тем, что баржа разломана на две части. А видимость на дне - всего два метра. Водолазы работают буквально на ощупь, а за спиной - специальное снаряжение весом порядка 50-ти килограммов.
Проржавевшие снаряды поднимают вручную по одному, это требует особой осторожности, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"