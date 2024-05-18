Под воду ушли целые города

Европа переживает сильнейшее за последние годы наводнение. Ливни обрушились сразу на несколько стран. Итальянские власти назвали ситуацию исключительной и очень тяжёлой. Ветер был такой силы, что опрокинул поезд. Затоплены улицы и дома. Известно об одном погибшем. Красный уровень погодной опасности ввели во Франции. В Германии один из городов полностью ушёл под воду.

В федеральной земле Саар ливни не прекращаются уже сутки. Дорог абсолютно не видно, затоплены подземные переходы. Водолазы и спасатели помогают выловить плавающие автомобили. Ситуация в регионе напряженная. Старый город Отвайлер практически полностью под водой. Там прорвало дамбы. В Герсхайме затоплены практически все подвалы жилых домов.

Метеорологическая служба Германии предупреждает, что риск наводнений сохраняется и в других федеральных землях. Из-за погодных условий поменял свои планы и канцлер Олаф Шольц. Вместо предвыборной кампании в Сааре ему придётся следить за ситуацией с наводнением.

На севере Италии - обстановка не лучше. Там из-за стихии погиб один человек. В провинции Виченце обрушились под силой мощных потоков два моста. Затоплены поля. Сильный ветер с порывами до 200 километров в час перевернул грузовой поезд в провинции Мантуя. Наивысший уровень метеоопасности объявлен и в ряде районов области Венето.

Непросто приходится и экстренным службам во Франции. Непогода пришла и сюда. Затоплены улицы вместе с автомобилями. От стихии пострадали уже около 200 муниципалитетов.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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