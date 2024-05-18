Работник ЖКХ погиб под Курском во время атаки дрона

Его коллега ранен

Сотрудник коммунального предприятия Курской области скончался после атаки дрона. Его коллега получил осколочное ранение. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Инцидент произошёл в деревне Городище Рыльского района. Украинский беспилотник врезался в машину местного коммунального предприятия.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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