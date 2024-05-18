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Собянин рассказал об успехах школьников на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"

14:09
  • суббота
  • 18 мая 2024

Они завоевали более 60 тысяч дипломов

Московские школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Об успехах ребят рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ребята во время учебного года выполняли тематические задания в музеях городского хозяйства и космонавтики, в Дарвиновском музее, на парковой территории ВДНХ, в саду "Эрмитаж".

Завершилась олимпиада увлекательной игрой-прогулкой по центру столицы. Дети искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на зданиях.

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Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"
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