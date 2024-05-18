Собянин рассказал об успехах школьников на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"

Они завоевали более 60 тысяч дипломов

Московские школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Об успехах ребят рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ребята во время учебного года выполняли тематические задания в музеях городского хозяйства и космонавтики, в Дарвиновском музее, на парковой территории ВДНХ, в саду "Эрмитаж".

Завершилась олимпиада увлекательной игрой-прогулкой по центру столицы. Дети искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на зданиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"