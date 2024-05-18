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В Лефортове возводят храм Преображения Господня

15:26
  • суббота
  • 18 мая 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В Лефортове возводят храм Преображения Господня. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Согласно проекту, это будет одноэтажный храм, выполненный в традициях древнерусской архитектуры XVI века. Он сможет вмещать до четырёхсот прихожан, сообщает "ТВ Центр".

Характерные особенности сооружения - строгость и лаконичность. Белая обмазка внешних стен сохранит структуру кладки. Индивидуальность ему придадут детали из фигурного кирпича и натурального камня, а фасады украсит художественная мозаика из смальты. 

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