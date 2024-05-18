На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В Лефортове возводят храм Преображения Господня. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Согласно проекту, это будет одноэтажный храм, выполненный в традициях древнерусской архитектуры XVI века. Он сможет вмещать до четырёхсот прихожан, сообщает "ТВ Центр".

Характерные особенности сооружения - строгость и лаконичность. Белая обмазка внешних стен сохранит структуру кладки. Индивидуальность ему придадут детали из фигурного кирпича и натурального камня, а фасады украсит художественная мозаика из смальты.

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