Первая в мире ледостойкая платформа "Северный полюс" вернулась в Мурманск

Полярники работали в Арктике полтора года

В Мурманске торжественно встретили полярников, которые вернулись из длительной арктической экспедиции. Более полутора лет исследователи работали в акватории Северного Ледовитого океана на уникальной самодвижущейся платформе "Северный полюс", сообщает "ТВ Центр".

Эта дрейфующая станция нового формата стала домом, лабораторией и комфортным средством передвижения для команды ученых. За 20 месяцев экспедиция преодолела три тысячи морских миль - от Новосибирских островов, до архипелага Шпицберген. За это время специалисты успели провести около полусотни различных исследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"