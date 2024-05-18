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Первая в мире ледостойкая платформа "Северный полюс" вернулась в Мурманск

16:13
  • суббота
  • 18 мая 2024

Полярники работали в Арктике полтора года

В Мурманске торжественно встретили полярников, которые вернулись из длительной арктической экспедиции. Более полутора лет исследователи работали в акватории Северного Ледовитого океана на уникальной самодвижущейся платформе "Северный полюс", сообщает "ТВ Центр".

Эта дрейфующая станция нового формата стала домом, лабораторией и комфортным средством передвижения для команды ученых. За 20 месяцев экспедиция преодолела три тысячи морских миль - от Новосибирских островов, до архипелага Шпицберген. За это время специалисты успели провести около полусотни различных исследований.

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Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс"
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