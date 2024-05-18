ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В парламенте Тайваня подрались депутаты

17:41
  • суббота
  • 18 мая 2024

Досталось даже женщинам

Массовая и яростная драка развернулась сегодня в парламенте Тайваня. Там обсуждают вопрос о реформе законодательного органа. Оппозиция требует расширить его полномочия. Правящая партия не согласна.

Участники толкали и швыряли друг друга на пол, запрыгивали на столы и в буквальном смысле шли по головам, досталось и женщинам.

Бои без правил продолжаются вторые сутки. Накануне для одного из депутатов заседание закончилось в больнице. Его доставили туда с травмой головы.

Другой решил перехитрить коллег - схватил законопроект и выбежал из зала, надеясь оттянуть рассмотрение документа. Но его догнали и бумаги отобрали, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Драка в парламенте Тайваня
Драка в парламенте Тайваня
Драка в парламенте Тайваня
Драка в парламенте Тайваня
Здание парламента Тайваня
Здание парламента Тайваня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.