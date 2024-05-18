В парламенте Тайваня подрались депутаты

Досталось даже женщинам

Массовая и яростная драка развернулась сегодня в парламенте Тайваня. Там обсуждают вопрос о реформе законодательного органа. Оппозиция требует расширить его полномочия. Правящая партия не согласна.

Участники толкали и швыряли друг друга на пол, запрыгивали на столы и в буквальном смысле шли по головам, досталось и женщинам.

Бои без правил продолжаются вторые сутки. Накануне для одного из депутатов заседание закончилось в больнице. Его доставили туда с травмой головы.

Другой решил перехитрить коллег - схватил законопроект и выбежал из зала, надеясь оттянуть рассмотрение документа. Но его догнали и бумаги отобрали, сообщает "ТВ Центр".

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