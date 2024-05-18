Собянин рассказал о привлечении инвесторов к строительству жилых кварталов

С самой современной инфраструктурой

В Москве появятся ещё шесть площадок комплексного развития, средства в которые вложат инвесторы. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Два современных квартала с необходимой инфраструктурой будут построены на северо-западе Москвы, и по одному - в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке столицы. Сейчас на территориях находятся старые склады, автостоянки и ветхие постройки.

Благодаря развитию этих площадок город сможет предоставить более 31 тысячи рабочих мест.

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