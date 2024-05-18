Проститься с художником пришли его близкие и друзья

Народного художника России Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве. В траурной церемонии участвовали родные и близкие живописца.

Проститься с художником пришли его друзья, артисты и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

Сергей Андрияка создал Школу акварели. Он - автор многочисленных пейзажей и натюрмортов, 135 работ художника и более 65 работ его учеников выставлены в Кремле.

Живописец умер 16 мая. Ему было 65 лет.

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