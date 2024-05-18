Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Он вызвал неоднозначную реакцию в обществе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. Скандальный документ был принят депутатами в окончательном чтении 14 мая.

Закон внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Он вызвал бурную реакцию в обществе, сообщает ТАСС.

Обсуждение закона сопровождалось митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения.

Власти Грузии утверждают, что закон практически полностью копирует аналогичный американский акт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"